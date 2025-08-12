AB Liderleri, Ukrayna İçin Ortak Açıklama

AB LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

AB’nin 26 lideri, 15 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Ukrayna konulu ABD-Rusya Zirvesi öncesinde ortak bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Macaristan başbakanı Viktor Orban dışında kalan 26 ülke liderinin, Ukrayna ile ilgili ortak görüşlerini paylaştı. Açıklamada, AB liderlerinin, ABD’li mevkidaşları Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşı sona erdirme çabalarını destekledikleri vurgulandı. Ayrıca, “Ukrayna halkı geleceğine karar verme özgürlüğüne sahip olmalıdır” denildi. Ukrayna’da barışın sağlanmasının, Ukrayna olmadan belirlenemeyeceği ifade edildi. Diplomatik çözümlerin ise Ukrayna’nın ve Avrupa’nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği belirtiliyor.

DESTEK VE YAPTIRIMLAR VURGUSU

Açıklamada, AB’nin ‘ABD ve diğer benzer düşünen ortaklarla koordinasyon içinde’ Ukrayna’nın doğal meşru müdafaa hakkını kullanmasını desteklemek amacıyla siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik yardımlarına devam edeceği belirtildi. Ayrıca, Rusya’ya yönelik yaptırımların süreceği kaydedildi. AB’nin, üye ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, güvenlik garantileri konusunda daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi. Ukrayna’nın AB üyeliği yönündeki çabaların da destekleneceği aktarıldı.