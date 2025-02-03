AB Liderlerinden Savunma Zirvesi Başlangıcı

AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLERİ DEFANSA KONULU ZİRVEDE BULUŞUYOR

Avrupa Birliği (AB) liderleri, bugünkü savunma konulu zirve toplantısında mevcut jeopolitik ortamda Avrupa’nın savunmasını güçlendirmek için gereken yolları masaya yatırıyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel’deki Egmont Sarayı’nda düzenlenen gayriresmi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, “Yalnızca savunmaya ayrılmış bir toplantıyla ilk kez bir araya geliyoruz” şeklinde konuştu.

SAVUNMA ÖNCELİKLERİ VE FİNANSMAN GÜNDEMDE

Costa, zirvenin gündeminde savunma konusundaki önceliklerin yanı sıra bu alanlarda gerekli finansmanın nasıl sağlanacağı ve mevcut ortaklıkların nasıl geliştirileceği konularının yer alacağını belirtti. Bu buluşma, Avrupa’nın savunma stratejisinin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.