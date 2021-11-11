AB mahkemesinde Google’a ceza

Avrupa Birlği mahkemesi, Google’a alışveriş hizmetlerindeki karşılaştırma stratejisi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezası kesti.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği (AB)’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google’ın AB Komisyonu’nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Google’ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.

Kararda, “Genel Mahkeme, Google’a verilen 2,42 milyar euroluk cezayı onadı” ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı’na götürülebiliyor.

Ceza hakkında

AB, Google’a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017’de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google’a 2,42 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.