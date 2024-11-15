“AB, Meta’ya 797 Milyon Euro Cezası”

AB KOMİSYONU META’YA CEZA KESTİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta’ya antitröst kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla 797 milyon euro ceza uyguladı. AB Komisyonu yapmış olduğu açıklamada, Meta’nın Facebook Marketplace’i kişisel sosyal ağı Facebook’a entegre ederek diğer çevrim içi seri ilan hizmeti sağlayıcılarına haksız ticaret koşulları sunduğunu belirtti.

HAKİM KONUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, Meta’nın Avrupa Ekonomik Alanı genelindeki kişisel sosyal ağlar ve sosyal medyada çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde, Facebook Marketplace’in Facebook’a entegre edilmesinin, kullanıcıların otomatik olarak bu pazara erişim sağlamasına ve istemeden de olsa sık sık maruz kalmalarına neden olduğu vurgulandı. Bu durumun, diğer çevrim içi seri ilan hizmeti sağlayıcıları açısından haksız ticaret koşulları yarattığı aktarıldı.

GELECEKTEKİ İHLALLERİN ÖNLENMESİ

Bu bağlamda, Meta’nın bu tür eylemleri derhal sonlandırması ve gelecekte benzer ihlalleri tekrarlamaktan ya da eşdeğer etkilere sahip davranışlarda bulunmaktan kaçınması gerektiğine karar verildi. AB Komisyonu, böylece adil rekabet koşullarının korunması adına önemli bir adım atmış oldu.