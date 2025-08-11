AB, Müzakerelere Ukrayna Dahil Olmalı

AB’DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

AB, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi için ABD ve Rusya arasında gerçekleştirilecek her türlü müzakereye Ukrayna ile AB’nin dahil edilmesi gerektiğini açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dün yaptığı açıklamada bu durumu net bir şekilde ifade etti.

GÜVENLİK TEMELİ

Kallas, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi konusunun “Ukrayna ve tüm Avrupa’nın güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini” vurguladı. Bu nedenle, bugün AB dışişleri bakanlarının katılacağı acil bir toplantı yapılacağını duyurdu. Bu toplantının, durum ile ilgili önemli kararların alınması açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.