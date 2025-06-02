Ab Müzakereleri Hızlanıyor, Önlemler Hazır

MÜZAKERELERİN HIZLANDIĞI AÇIKLANDI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Olof Gill, ABD ile ticaret tarifeleri üzerine müzakerelerin hızlandığını belirtti. Ancak, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmaması durumunda, AB’nin karşı önlemler alacağına dikkat çekti. Gill, Brüksel’de yapılan günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerinin artırılacağına dair ifadeleriyle ilgili yorumlarda bulundu.

“AB olarak, ABD’nin çelik tarifelerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağını duyurmasından büyük üzüntü duyuyoruz.” diyen Gill, bu kararın küresel ekonomideki belirsizliği artıracağının altını çizdi. Aynı zamanda, Atlantik’in iki yakasındaki tüketiciler ve işletmeler için maliyetlerin yükseleceği uyarısında bulundu. Gill, tarifelerin artmasının AB ve ABD arasındaki çözüm çabalarına zarar verdiğini belirtirken, AB’nin müzakerelere eksen açmak için karşı önlemleri geçici olarak durdurduğunu hatırlattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Trump’ın görüşmesiyle iki tarafın ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda mutabık kaldığını ifade eden Gill, bu alanda kayda değer ilerlemeler olduğunu vurguladı. Brüksel’den teknik ekiplerin Washington’a doğru hareket ettiğini belirten Gill, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic’in de ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile önümüzdeki çarşamba günü Paris’te bir araya geleceğini aktardı.

Gill, “Müzakerelerin dengeli bir sonuca ulaşmaması halinde AB bu son tarife artışına karşı koymak için önlemler uygulamaya hazırdır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Komisyonun AB vatandaşlarının, tüketicilerin ve sanayinin çıkarlarını korumak için harekete geçmeyi planladığını sözlerine ekledi. ABD Başkanı Trump, 31 Mayıs’ta çelik ithalatı için gümrük vergisi oranını yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağını açıklamıştı. Bu karar, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik alınan gümrük vergisi kararlarının ardından geldi ve mevcut tarifeler 12 Mart’ta yürürlüğe girdi.