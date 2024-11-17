AB’nin Rusya’dan Gaz Tedarik Hazırlığı

AB’NİN RUSYA’DAN GAZ TEDARİKİNE HAZIRLIK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Rusya’dan gaz tedarikini durdurma konusunda hazır olduklarını bildirdi. Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom’un Avusturya’ya doğal gaz gönderimini kesmesine karşıt bir tutum sergileyerek, Putin’in enerjiyi bir ‘silah’ şeklinde kullandığını dile getirdi.

PUTİN’İN ŞANTAJI

Ursula von der Leyen, “Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa’ya şantaj yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bu durum, AB’nin enerji güvenliği ve bağımsızlığı açısından önemli bir konu olarak gündeme gelmeye devam ediyor.