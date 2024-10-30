AB’nin Türkiye Ekonomisi Hakkındaki Raporu

AB KOMİSYONU TARAFINDAN PAYLAŞILAN RAPORUN DETAYLARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2024 Genişleme Paketi içerisinde bulunan “Türkiye Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda ekonomiyle ilgili bölümde, “Türkiye işleyen bir piyasa ekonomisi konusunda oldukça ileri bir noktadadır ve raporlama döneminde bazı ilerlemeler kaydetmiştir” ifadesine yer verildi. Daha sıkı bir para politikası duruşuna geçişin olumlu karşılandığı, bunun dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olduğu ve iç talebi makulleştirdiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, halen yüksek olan enflasyon oranlarının ve enflasyonist baskıların azaldığı da belirtildi.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PAZARI DEĞERLENDİRMESİ

Raporda, “İstihdam arttı, ancak işgücü piyasası hâlâ büyük yapısal zorluklarla karşı karşıya” değerlendirmesi yapıldı. Bütçe açığının kısmen deprem sonrası yapılanma harcamaları sebebiyle arttığı hatırlatılarak, “Bankacılık sektörü değişen politika ortamına nispeten sorunsuz bir şekilde uyum sağladı” ifadesi yer aldı. İş ortamını iyileştirmek için atılan adımlar olduğu ancak şeffaflık ve öngörülebilirlik konularının endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN REKABET KAPASİTESİ VE YATIRIM FAALİYETLERİ

Türkiye’nin AB içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesinin iyi düzeyde olduğu vurgulandı. Ekonominin gelişmiş hizmet sektörü, güçlü imalat ve tarım sektörleri ile çeşitlendirildiği bildirildi. Raporda, Türkiye’de 2023’te yatırım faaliyetinin önemli ölçüde arttığı ve dijitalleşme ile ekonominin yeşil dönüşümünde adımlar atıldığı hatırlatıldı. Ayrıca, “Türkiye, Gümrük Birliği için iyi bir hazırlık seviyesini sürdürüyor. Bu alanda bazı ilerlemeler kaydetti.” ifadesi yer aldı.

TİCARET ENGELLERİNİN KALDIRILMASI VE İŞBİRLİĞİ

Raporda, Türkiye’nin uzun süredir devam eden birkaç ticaret engelini ele aldığı ve bazı ithalat ve ihracat kısıtlamalarını kısmen kaldırdığı ifade edildi. Ayrıca, Rusya’ya yönelik AB yaptırımları konusunda iş birliğinin sürdüğü ve bazı olumlu sonuçların elde edildiği belirtildi.