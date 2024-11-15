AB’nin Türkiye İçin Enflasyon Tahmini Artırıldı

TÜRK EKONOMİSİ İÇİN 2024 BÜYÜME TAHMİNLERİ

AB Komisyonu, Avrupa Birliği’ne ait üye ve aday ülkeler için hazırladığı “Avrupa Ekonomik Tahminleri, Sonbahar 2024” raporunda Türkiye ekonomisi için 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3,0 olarak belirledi. Ayrıca, ortalama enflasyon oranının yüzde 59,8 olacağını öngördü. Komisyon, bu yılın ilk yarısında yayımladığı “Avrupa Ekonomik Tahminler, Bahar 2024” raporunda Türkiye ekonomisinin 2023 yılı için yüzde 3,5 büyüyeceği ve ortalama enflasyonun yüzde 57,4 olacağını hesaplamıştı.

2025 VE 2026 YILLARI İÇİN TAHMİNLER

AB, 2025 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,8’den yüzde 3,2’ye indirirken, 2026 yılında büyümenin yüzde 4,0 olacağını öngördü. 2025 yılı için ortalama enflasyon tahminini yüzde 31,5’ten 30,8’e düşüren Komisyon, 2026 için enflasyon tahminini yüzde 17,8 olarak açıkladı.

İKTİSADİ FAALİYETTEKİ YAVAŞLAMA VE POLİTİKALAR

Komisyon, “Sonbahar 2024” raporunda Türkiye hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ardından, sıkı politika duruşunun iç talep üzerindeki baskısının devam edeceği öngörülmektedir. Sıkı politika duruşunun gelecek yıl da iç talebi azaltacağı tahmin edilmektedir.” Ayrıca, hanehalkı tüketiminin, istihdam artışındaki yavaşlama ve asgari ücretin yıllık tek endekse dönüşmesi nedeniyle sınırlanmasının beklendiği ifade edildi.

SABİT YATIRIMLAR VE İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİ

Yüksek faiz ortamında, devam eden deprem yeniden inşa çalışmalarına rağmen sabit yatırımların yakın vadede yumuşak bir dönemden geçeceği ve ancak 2025 yılı sonunda makroekonomik istikrarın güçlenmesiyle hızlanacağı tahmin ediliyor. Kamu tüketiminin, enflasyonu düşürme ve sıkı mali duruşu sürdürme politikası zorunluluğu nedeniyle büyük ölçüde aynı eğilimi izlemesi bekleniyor. Zayıf iç talebin, ihracat büyümesini negatif yönde etkileyerek, ithalat büyümesi üzerinde baskı oluşturacağı öngörülüyor. Genel olarak, büyümenin ılımlı seyrettiği ve enflasyonun düştüğü bir “yumuşak iniş” senaryosunun ekonomi için esas durum olmaya devam edeceği belirtiliyor.