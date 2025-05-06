AB, Rus Gazına Bağımlılığı Sona Erdiriyor

AB KOMİSYONU YENİ YOL HARİTASI HAZIRLADI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2027 yılı sonuna kadar Rusya’dan doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz alımını yavaş yavaş sona erdirmek için bir yol haritası oluşturdu. Komisyon, bugün Rus gazına olan bağımlılığı aşamalı olarak sıfıra indirmek amacıyla bir doküman yayınlayarak, bu konuda gelecek ay bir yasa teklifi hazırlanacağı bilgisini verdi. Ayrıca, haziran ayında sunulacak başka bir teklif ile yeni anlaşmalar ve mevcut spot sözleşmeler aracılığıyla yapılan Rus gazı ithalatının da 2025 sonuna kadar yasaklanmasının önerileceği belirtildi.

ENERJİ BAĞLARINI KESME ZAMANI GELDİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu konudaki açıklamasında, enerjide Rusya’ya bağımlılığı azaltmak için 2022’de oluşturulan REPowerEU planı çerçevesinde enerji tedarikini çeşitlendirdiklerini ve Rusya ile olan bağımlılığı önemli ölçüde azalttıklarını dile getirdi. Von der Leyen, “Artık Avrupa’nın bu güvenilmez tedarikçiyle olan enerji bağlarını tamamen kesme zamanı geldi. Kıtamıza gelen enerji, Ukrayna’ya karşı yürütülen bir savaşı finanse etmemeli. Bu, vatandaşlarımıza, şirketlerimize ve cesur Ukraynalı dostlarımıza karşı sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

RUS ENERJİSİNE AİT İHTİYAÇLARIN GÜCLÜ ELEŞTİRİSİ

Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen ise, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kapsamlı saldırılarının başladığı 2022 yılı şubat ayından itibaren AB’nin Rus gazı ve diğer fosil yakıtlar alımına harcadığı paranın, Ukrayna’ya sağlanan yardımdan daha fazla olduğunu vurguladı. Jorgensen, “Elbette, bunun sürdürülmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı. AB, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlanması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların hafiflemesi halinde Rus gazına dönüş fikrini desteklemiyor. Bunun yanında, Jorgensen, Macaristan ve Slovakya gibi Rus gazı ithalatına son vermeyi kabul etmeyen ülkelerle ilgili nasıl bir strateji izleneceği konusunda bilgi vermedi.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY GEREKEN SÜREÇ

AB Komisyonu tarafından önerilecek yasal düzenlemelerin Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeler tarafından onaylanmasının gerekeceği belirtiliyor. Avrupa Birliği, daha önce Rusya’dan kömür ve petrol ithalatına yaptırımlar getirerek büyük ölçüde yasakladı ancak doğalgaz bu yasak kapsamının dışında tutuldu. Bunun nedeni, Rusya’dan boru hattı üzerinden gaz alan Slovakya ve Macaristan’ın itirazları oldu. Bu iki ülke, alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin enerji fiyatlarını artıracağı endişesini dile getirerek, Rus doğalgazına yönelik yaptırım kararlarına karşıt tavır sergiledi. 2022 öncesinde gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 45’ini Rusya’dan tedarik eden Avrupa, hala ihtiyacının yüzde 19’unu TürkAkım boru hattı ve LNG sevkiyatları yoluyla Rusya’dan karşılıyor. Geçtiğimiz yıl, AB Rusya’dan boru hattı ile 32 milyar metreküp doğalgaz ve 20 milyar metreküp LNG ithal etti. Toplam arzın üçte ikisi uzun vadeli sözleşmelerle, üçte biri ise sözleşmesiz “spot” alımlarla sağlandı.