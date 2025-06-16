Ab, Rusya’nın Kırım’ı Ilhakı Sürecek

AB, YAPTIRIMLARI UZATMA KARARI ALDI

AB, Rusya’nın Kırım ve Sivastopol’u yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle yürüttüğü yaptırımları uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği Konseyi, Rusya’nın bu iki bölgedeki ilhakına karşı uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin süresinin 23 Haziran 2026’ya kadar uzatılacağını açıkladı.

İLHAKIN SONUCU OLARAK UYGULANAN KISITLAMALAR

Alınan bu karar, uluslararası hukukun ihlali nedeniyle ortaya çıkan gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği, hem Kırım hem de Sivastopol’un ilhakının hukuki olarak tanımadığını yinelemiş bulunuyor. Yaptırımlar, Rusya’nın bu bölgelerdeki faaliyetlerine karşı bir tepki olarak devam edecek.

GELECEKTEKİ ADIMLAR VE ETKİLER

Bu sürecin, AB’nin Rusya ile olan ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Uzatılan yaptırımlar, ilerleyen tarihlerde yeni kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasının önünü açabiliyor. Avrupa’nın bu tutumu, diğer ülkelere de benzer yasaklar uygulamaları için bir örnek teşkil edebilir.