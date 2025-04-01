AB: Savaş Suçlarının Cezasız Kalması İmkansız

AB TEMSİLCİSİ KALLAS’IN AÇIKLAMALARI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın Ukrayna’da işlediği savaş suçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kallas, Avrupa Parlementosu’nun Strazburg’daki genel kurul oturumunda yaptığı konuşmada, savaş suçlarının cezasız kalmasının mümkün olmadığını vurguladı. “Günümüz dünyasında savaş suçlarının cezasız kalması imkansız” diyen Kallas, Rusya’nın hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

KANITLARIN AĞIRLIĞI

Kallas, Rusya’nın Ukrayna’daki suçlarının inkar edilemeyecek düzeyde olduğuna dikkat çekti. “Bosna’dan Sri Lanka’ya varana dek tek bir fotoğraf veya video savaş suçlarını ortaya çıkarıyordu. Bugün ise Buça’da çok sayıda kanıt mevcut. Fotoğraflardan, telefon kayıtlarına ve komutanların kullandığı deşifre edilmiş takma isimlere kadar ezici bir delil yığını bulunuyor. Bunların inkarı mümkün değil” şeklinde konuştu. Ayrıca, mevcut teknolojinin suçluları açıkça belirlediğini vurguladı.

SAVAŞ SUÇLARININ BOYUTU

Ukrayna’da işlenen savaş suçlarının boyutunu da değerlendiren Kallas, “Rusya’nın insan hayatına ve haysiyetine karşı yürüttüğü seferberliğin gerçekten hiçbir sınırı yok. Bu durumu, işgal altındaki bölgelerde Rus silahlı kuvvetleri tarafından sivil tutuklulara ve savaş esirlerine yönelik işkence, yargısız infaz, cinsel şiddet ve kaybolma raporlarında görmek mümkün” dedi. Kallas, Avrupa Birliği’nin bu vakaları her fırsatta gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.

Kallas, Avrupa Birliği’nin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve diğer bazı önemli kişilere yönelik tutuklama emirleri çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni güçlü bir şekilde desteklediğini dile getirdi. “Tutuklama emirleri, gerekli deliller toplandıktan sonra çıkarılır” dedi. Ukrayna’da kalıcı bir barış için çağrıda bulunan Kallas, “Bu savaş sona erdiğinde, toparlanma sadece binaların yeniden inşasıyla değil, aynı zamanda Rusya tarafından işlenen suçlar için adaletin sağlanmasıyla mümkün olacak” şeklinde ifadelerde bulundu.