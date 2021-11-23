AB seyahat kurallarını gözden geçirecek

Avrupa Birliği, Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı sarsan salgının yeniden yayılması nedeniyle yeni kararlar almaya hazırlanıyor.

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yaptığı konuşmada “Bu konuda bölünmeyi önlememiz gerekiyor.” dedi.

YENİ DÜZENLEMELER OLACAK

Kyriakides, “Dijital Covid-19 Sertifikası” uygulamasının tüm üye ülkeleri birleştiren bir unsur olduğuna değinerek, komisyonun bu hafta içinde AB’deki mevcut seyahat kurallarında salgının yeni durumuna uygun şekilde düzenlemelere gideceğini söyledi.