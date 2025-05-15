Dünya

AB, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçirecek

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KAJA KALLAS’TAN YAPTIRIMLAR HAKKINDA ÖNERİ

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye’ye uygulanan yaptırımların gevşetilmesi gerektiğini belirtti. Kallas’ın bu önerisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına dair açıklamasından hemen sonra geldi. Önümüzdeki hafta Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında Suriye ile ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

SURİYE’DEKİ DURUM İYİLEŞEBİLİR

Avrupa Birliği şu an enerji, ulaşım ve yeniden inşa ile ilgili yaptırımların bir kısmını ve gereken mali işlemleri zaten gevşetmiş durumda. Kallas’ın önerisi onaylanırsa, yaptırımlar daha geniş kapsamda iptal edilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu ay Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa’yı kabul ettikten sonra, yaptırımların yenilenme sürecinde Paris’in bu kısıtlamaların tamamen kaldırılması için Avrupa Birliği nezdinde girişimde bulunacağını ifade etti. 2013 yılından bu yana devam eden yaptırımların büyük çoğunluğu her yıl 1 Haziran’da yenileniyor. Dünya Bankası’na göre, Suriye’nin yeniden inşası için gereken maliyet 250 milyar doları geçiyor. Bu nedenle Suriye, Batı yaptırımlarının hafifletilmesi için Avrupa ülkeleri üzerinde baskı yapıyor.

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