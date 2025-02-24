AB, Suriye Yaptırımlarının Bir Kısmını Askıya Aldı

SURİYE’YE YAPILAN AB YAPTIRIMLARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

AB Konseyi, Brüksel’de üye ülke dışişleri bakanlarının yaptığı toplantıda Suriye’ye yönelik uygulanan AB yaptırımları hakkında alınan kararları duyurdu. Üye ülkelerin, Suriye’deki mevcut durumu değerlendirilerek bazı kısıtlayıcı önlemleri “askıya almaya” karar verdikleri ifade edildi. Bu karar, AB’nin Suriye’de kapsayıcı bir siyasi geçiş, ekonomik sağlık, yeniden yapılanma ve istikrar sağlama çabalarının önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, “AB, Suriye’deki temel ekonomik sektörlerdeki kısıtlayıcı önlemleri askıya aldı.” denildi.

SEKTÖRLERDE KOLAYLAŞMA DÜZENLEMELERİ YAPILDI

Toplantıda yapılan açıklamada, enerji, ulaşım, finans ve bankacılık gibi alanlarda işlemlerin daha da kolaylaşacağı belirtildi. Özellikle, petrol, gaz ve elektrik gibi enerji ile ulaşım sektörlerine yönelik önlemlerin askıya alınacağı kaydedildi. Suriye’deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları’nın yaptırım listesinden çıkarılacağı, ayrıca Suriye Merkez Bankası’na fon ve ekonomik kaynak sağlanmasına izin verileceği aktarıldı.

LÜKS MALLAR VE BANKACILIK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Açıklamada, AB ile Suriye bankaları ve finans kuruluşları arasında bankacılık ilişkilerinin kurulmasına yönelik yasaklarda belirli muafiyetlerin getirileceği belirtildi. Bu durum özellikle enerji ve ulaşım sektörleri ile insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, insani durum muafiyetinin süresiz olarak uzatılacağı, kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye’ye ihracat yasaklarının kaldırılacağı bilgisi verildi.

AB YAPTIRIMLARI VE GELECEK ADIMLAR

Açıklamada, AB Konseyi’nin bu konuya dair çalışmalarına devam edeceği ve gelecekte daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağının değerlendirileceği ifade edildi. Suriye’deki durumun sürekli olarak izleneceği belirtildi. Beşşar Esed rejimine yönelik, kimyasal silah kullanımı ve yasa dışı uyuşturucu ve silah ticareti gibi konulardaki AB yaptırımlarının ise sürdüğü, alınan yeni kararlarla ilgili yasal düzenlemelerin de yarın AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

AB’NİN YAPTIRIM TARİHİ

AB’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımlar, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011’de başlamıştı. Rejimle bağlantılı insan hakları ihlallerinden dolayı seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi kişisel kısıtlayıcı tedbirler alınmıştı. Beşşar Esed ve rejimin iç çemberinde yer alan önemli kişilere bu yaptırımların uygulandığı görülmüştü. Ayrıca, AB, Suriye’ye uyguladığı sektörel yaptırımlarla rejimin finansal yapısını hedef almış, ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı ile bazı askeri ve sivil eşyaların ihracatını da kısıtlamıştı. Bu yaptırımlar, belirli girişimlerin ve altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsıyordu.