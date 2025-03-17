AB, Suriye’ye 2,5 Milyar Euro Yardım Yapacak

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRYE’YE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Avrupa Birliği, Suriye’ye toplamda 2,5 milyar euro yardım yapmayı planlıyor. Bu yardım süreciyle birlikte Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların gevşetilmesi de devam edecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlenen donörler konferansında “Avrupa Birliği bugün ülkedeki ve bölgedeki Suriyelilere yönelik taahhüdünü 2025 ve 2026 yılları için yaklaşık 2,5 milyar euroya çıkarıyor” ifadesini kullandı. Von der Leyen, “Suriyelilerin, halen yurt dışında olup olmadıklarına ya da evlerine dönmeye karar verip vermediklerine bakılmaksızın, daha fazla desteğe ihtiyaçları var” şeklinde devam etti. Gönderilecek paranın nasıl dağıtılacağı ise henüz netleşmedi.

ALMANYA’DAN ÖNEMLİ KATKI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, konferansa katılarak ülkesinin bütçesinden Suriye’ye 300 milyon euro göndereceğini belirtti. Baerbock, “Suriye’nin barışçıl bir şekilde yeniden inşası devasa bir görev” diyerek, Almanya’nın “bu barışçıl süreç için ve Suriye’deki ve bölgedeki insanlar için Birleşmiş Milletler’e (BM) ve seçilmiş kuruluşlara 300 milyon euro sağlayacağını” ifade etti. Ayrıca, “Suriye’de tüm tedbirler Suriye geçiş hükümetiyle değil, sadece ve sadece BM yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla hayata geçirilecek” denildi. Almanya’nın sağlayacağı destek, öncelikle insani yardımlara, ayrıca sivil topluma ve eğitim sistemine yönelik olacak. Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar da bu yardımlardan faydalanacak.

YAPTIRIMLARIN GEVŞETİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR

Avrupa Birliği, Suriye’de yaşanan son şiddet olaylarına rağmen, yaptırımları kaldırma planını sürdürmekte kararlı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şiddeti durdurmak için insanlara umut vermenin önemli olduğunu vurguladı. Kallas, bu çerçevede banka hizmetlerine erişim, maaş ödemeleri için kaynak sağlanması ve yatırımların da dikkate alındığını belirtti. Ayrıca, yeni Suriye yönetiminin izlediği siyasi çizginin dikkatle takip edileceğinin altını çizdi. Kallas, “Suriye’ye uygulanan yaptırımların gevşetilmesinin ülkeye daha fazla istikrar getireceğini” dile getirdi.

Suriye’nin Lazkiye kentinde bu ayın başında Eski Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı birliklerin güvenlik güçlerine saldırması sonucunda geçici yönetimin düzenlediği askeri operasyonlarda özellikle Alevilerin hedef alındığı ve yüzlerce insanın katledildiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, bu olaylarda çoğu sivil 1,500 kişi hayatını kaybetti. AB, Şubat ayında Esad’ın devrilmesinin ardından yaptırımları adım adım gevşetme kararı alarak Suriye’nin ekonomik olarak hızlıca kendini toparlayabilmesi için ilk etapta enerji, ulaşım ve bankacılık sektöründeki yaptırımları kaldırmayı planlıyor.