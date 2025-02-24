AB, Suriye’ye Yönelik Yaptırımları Askıya Aldı

AB KONSEYİ, YAPTIRIMLARLA İLGİLİ YENİ KARARLAR AÇIKLADI

AB Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantıda, Suriye’ye yönelik AB yaptırımları ile ilgili alınan yeni kararları duyurdu. Açıklamalara göre, AB ülkeleri, Suriye’deki mevcut durumu dikkate alarak belirli kısıtlayıcı önlemleri “askıya almaya” karar verdi. Bu karar, AB’nin Suriye’de kapsayıcı bir siyasi geçişi, ekonomik toparlanmayı, yeniden yapılanmayı ve istikrarı destekleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Açıklamada, “AB, Suriye’deki temel ekonomik sektörlerdeki kısıtlayıcı önlemleri askıya aldı.” denildi.

BANKALAR YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Enerji, ulaşım, finans ve bankacılık alanında işlemlerin kolaylaştırılacağı belirtilen açıklamada, özellikle petrol, gaz ve elektrik gibi enerji sektörüyle ilgili önlemlerin askıya alınmasına karar verildiği bildirildi. Suriye’deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları’nın yaptırım listesinden çıkacağı, ayrıca Suriye Merkez Bankası’na fon ve ekonomik kaynakların sağlanmasına izin verileceği kaydedildi.

LÜKS MALLARIN İTHALAT YASAKLARINA SON VERİLECEK

Açıklamada ayrıca AB bankaları ile Suriye bankaları ve finans kuruluşları arasında bankacılık ilişkilerini kurmaya yönelik yasağa belirli muafiyetler getirileceği vurgulandı. Bu düzenleme ile özellikle enerji ve ulaşım sektörlerindeki insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlerin destekleneceği ifade edildi. Yaptırımlardaki insani durum muafiyetinin süresiz olarak uzatılacağı ve kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye’ye ihraç yasaklarının kaldırılacağı belirtildi. AB Konseyi’nin bu konudaki çalışmalara devam edeceği ve gelecekte daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağı üzerine değerlendirmeler yapacağı duyuruldu.

GEÇMİŞ YAPTIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Beşşar Esed rejimine karşı kimyasal silahlar ve yasa dışı uyuşturucu ticareti gibi alanlarda AB yaptırımlarının süreklilik arz ettiği belirtildi. Alınan yeni kararlarla ilgili yasal düzenlemelerin yarın AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe gireceği kaydedildi. AB, Suriye’ye yönelik yaptırımlara iç savaşın patlak vermesiyle Mayıs 2011’de başladı. Bu süreçte, rejimle bağlantılı kişilere seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler uygulanmıştı. Beşşar Esed’den bakanlar ve rejimin iç çemberindeki kritik isimler bu yaptırımlardan etkilenmiştir. Ayrıca AB, Suriye’ye yönelik sektörel yaptırımlar da uyguladı ve bu kapsamda ham petrol, petrol ürünleri, askeri ve sivil kullanıma yönelik malların ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, bazı altyapı projelerinin finansmanını da kapsadı.