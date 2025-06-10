AB Temel Haklar Raporu Tehditler Uyarı

DEMOKRASİYE YÖNELİK TEHDİTLER

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Kurumu (FRA), Avrupa’da demokrasiye karşı tehditlerin yanı sıra kadına yönelik şiddet, göçmenlere kötü muamele ve ırkçılığın yaygın sorunlar olduğuna dikkat çekti. FRA’nın bugün yayımladığı Temel Haklar Raporu’na göre, bazı Avrupa ülkelerinde göçmenlere yönelik kötü muamele 2024 yılı boyunca devam etti. Raporda, deniz yoluyla AB ülkelerine ulaşmaya çalışan 3 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bilgisi verildi.

AİLELERE YÖNELİK TEHDİTLER

Temel Haklar Raporu, Avrupa ülkelerinde ayrımcılık, nefret ve ırkçılığın arttığını, Müslüman, Yahudi ve siyahilere karşı taciz ve fiziksel şiddetin yükseldiğini ortaya koydu. Ayrıca, Avrupa’da her 3 kadından birinin cinsiyete dayalı şiddete maruz kalması dikkat çekici bir durum. Bu durumu engellemek amacıyla, şiddet mağdurlarına uygun hizmet sunulması için polis, doktor gibi meslek gruplarına eğitim verilmesi gerektiği vurgulandı.

DİJİTAL TEHDİTLER VE SEÇİMLER

Raporda, dezenformasyon ve artan yapay zeka kullanımının AB genelinde “özgür ve adil seçimler” için tehdit oluşturduğu ifade edildi. FRA Direktörü Sirpa Rautio, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa’da temel hakların “büyüyen ciddi problemlerle” karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Rautio, “Bu, AB ve AB ülkelerinin taahhütlerini yeniden teyit etmeleri için bir uyanma çağrısı: Temel hakların tüm AB politika ve eylemlerinin merkezinde kalmasını sağlamak için kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz.” şeklinde konuştu.