AB Türkiye Delegasyonu, Etkinlikleri Açıkladı

AVRUPA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ YAYINLANDI

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Avrupa Günü’ne özel olarak, mayıs ayı boyunca çeşitli şehirlerde düzenlenecek etkinliklerin programını açıkladı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından yapılan “Schuman Bildirisi”nin Avrupa Birliği’nin temeli olduğunu ifade etti. Ossowski, “Yetmiş beş yıl önce, Avrupa bir fikir olarak başladı; rahatlıktan değil, yeni bir şey inşa etme cesaretinden doğan bir fikir. Barış, ortaklık ve eşit fırsatlara sahip demokratik ve sosyal bir Avrupa. Bugün, bu fikri ileriye taşıyoruz. Gelecek, onu nasıl yaptığımızdır. İyi ki doğdun Avrupa.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ETKİNLİK PROGRAMI

Mayıs ayı boyunca AB Türkiye Delegasyonu’nun AB Bilgi Merkezleri yoluyla gerçekleştirilecek Avrupa Günü etkinlik ve konserlerinin programı şöyle: Ankara’da, 8 Mayıs’ta CerModern’de bir resepsiyon düzenlenecek. Bu etkinlikte caz müzisyeni Dilek Sert Erdoğan ve grubu konser verecek. Ayrıca, Büyükelçi Ossowski, ortak kültürel mirası sergileyen dijital fotoğraf sergisinin açılışını yapacak. İstanbul’da, 16 Mayıs’ta Feriye’de gerçekleştirilecek resepsiyonda pop sanatçısı Sibel Tüzün ve grubu sahne alacak. Gaziantep’te de 23 Mayıs’ta Zeugma Müzesi’nde bir resepsiyon yapılacak. Burada caz vokalistleri Sibel Köse ve Kamil Erdem, seçkin Türk ve Avrupa caz müzisyenleri ile birlikte sahne alacak.

FARKLI ŞEHİRLERDE KONSERLER

Etkinlikler arasında Sibel Köse ve Kamil Erdem, 14 Mayıs’ta İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 21 Mayıs’ta Kayseri Ticaret Odası Salonu’nda, 24 Mayıs’ta Gaziantep Ticaret Odası Oditoryumu’nda, 26 Mayıs’ta Şanlıurfa’nın Harran Üniversitesi Amfi Tiyatrosu’nda, ve 28 Mayıs’ta Van’ın Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahne alacak.