AB, Türkiye’yi Demokratik Değerlere Sahip Çıkmaya Çağırdı

AVRUPA KOMİSYONU’NUN AÇIKLAMALARI

Avrupa Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’yi hem Avrupa Konseyi üyesi hem de AB aday ülkesi olarak “demokratik değerlere sahip çıkmaya” çağırdı. Komisyon sözcüsü Guillaume Mercier, “Belediye Başkanı İmamoğlu ve protestocuların tutuklanması, Türkiye’nin köklü demokratik geleneklerine bağlılığına ilişkin soruları gündeme getiriyor” dedi. Mercier, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Avrupa’ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik norm ve uygulamalara açık bir bağlılık gerekiyor” ifadesine yer verdi.

ALMANYA’DAN GELEN TEPKİLER

Almanya, İmamoğlu’nun tutuklanmasını kınadı ve gelişmeleri “büyük endişeyle” takip ettiğini duyurdu. Başbakan Olaf Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit, bir basın toplantısında, “İstanbul belediye başkanının tutuklanması ve görevden alınması kesinlikle kabul edilemez. Bunun çok hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

FRANSA VE İTALYA’DAN REAKSİYONLAR

Fransa dışişleri bakanlığı, İmamoğlu’nun tutuklandığı 23 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, tutuklamayı “demokrasiye ciddi bir saldırı” olarak nitelendirdi. İtalya Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi ve vatandaşlarına “İstanbul Belediye Başkanı’nın tutuklanması ve ardından gösterilerin yasaklanması sonrası, ihtiyati tedbirlerin alınması ve yerel yetkililerin açıklamalarına sıkı sıkıya uyulması” gibi bir uyarı yaptı. İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye’de yaşananlardan dolayı “çok endişeli” olduklarını belirtti.

İTALYA’DA MUHALEFETİN TEPKİLERİ

Pazartesi günü Roma’da uluslararası basın mensuplarıyla buluşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli, İmamoğlu’nun tutuklanması, gösteri yasakları ve binin üzerinde kişinin gözaltına alınması hakkında “Elbette çok endişeliyiz” dedi. Ayrıca, “Çünkü Türkiye, İtalya’nın NATO’daki önemli bir müttefiki ve büyük bir ekonomik partner. Türk halkına yakın bir dostluğumuz var. Bu nedenle çok endişeliyiz ve üzgünüz. Çatışma değil, diyaloğun hakim gelmesini umuyoruz” şeklinde ekledi.

BASIN AÇIKLAMALARI VE ELEŞTİRİLER

İtalya’da muhalefet partilerinden hükümete, Türkiye’de yaşananlar konusunda sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştiriler gelmeye başladı. Yeşil Avrupa Partisi eş başkanı ve milletvekili Angelo Bonelli, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yaşananlar demokrasiye çok sert bir darbe indirdi” diye belirtti. Bonelli, “İstanbul Belediye Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baş muhalifi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında İtalyan hükümetinin söyleyecek bir şeyi var mı? Türkiye bir NATO ülkesi ancak İtalyan hükümeti, ülkede köklü bir yere sahip olan baş muhalifinin ortadan kaldırılması karşısında sessiz kalıyor” dedi.

Yaşayan İtalya Partisi dışişleri sorumlusu senatör Ivan Scalfarotto, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltı kararının ardından, “İtalyan hükümeti Roma’daki Türk büyükelçisini çağırmak da dahil olmak üzere sesini duyurmalıdır” diye konuştu. Scalfarotto, İmamoğlu vakasını “Totaliter rejimlerdeki muhaliflerin başına gelen budur. Türkiye’de demokratik özgürlüklere yönelik daha fazla baskıya tanık oluyoruz” şeklinde değerlendirdi.