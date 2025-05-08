AB, Ukrayna’ya 1 Milyar Euro Gönderdi

AB, UKRAYNA’YA YENİ YARDIM GÖNDERİYOR
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik mali ve askeri destek sağlamaya devam ediyor. Rusya ile devam eden savaşın uzaması ve Kiev yönetiminin artan mali ihtiyaçları üzerine AB, yeni bir yardım paketi açıkladı.
1 MİLYAR EURO DAHA GÖNDERİLDİ
AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, “Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar euro daha gönderiyoruz.” diyerek bu desteğin devam edeceğini ifade etti.
YENİ YARDIMLARIN SÖZÜNÜ VERDİ
Dombrovskis, daha önceki kredilerin yanı sıra 2025 yılı itibarıyla Ukrayna’ya 6 milyar avro daha gönderileceğini hatırlatarak, yıl içinde ülkeye 12,1 milyar euro daha iletileceğini açıkladı.
KREDİ, RUSYA’NIN DONDURULAN VARLIKLARINDAN GÖNDERİLECEK
Dombrovskis, bu kredilerin AB’de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini belirtti. G7 ülkeleri liderleri, geçen yılın haziran ayında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen kârları teminat göstererek Ukrayna’ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanması konusunda anlaşma sağlamıştı.