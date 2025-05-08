AB, Ukrayna’ya 1 Milyar Euro Yardım

AB, UKRAYNA’YA YARDIMDA BULUNUYOR

Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik hem mali hem de askeri destek verme çabalarını devam ettiriyor. Rusya ile devam eden savaşın uzaması ve Kiev yönetiminin artan mali ihtiyaçları doğrultusunda AB, yeni bir yardım gerçekleştirdi.

YENİ BİR MİLYAR EURO GÖNDERİLDİ

AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, “Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar euro daha gönderiyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. AB’nin, Ukrayna’ya siyasi, mali, ekonomik ve askeri alanda destek verme taahhüdünü sürdürdüğünü vurguladı.

GELECEK YARDIMLAR RİCAMIZDA

Dombrovskis, daha önce yapılan yardımlar arasında 2025 yılında Ukrayna’ya 6 milyar avro daha gönderildiğini hatırlatarak, yılın geri kalanında ülkeye ek olarak 12,1 milyar euro daha aktarılacağını ifade etti.

KREDİLERİN TEMELİ RUS VARLIKLARI

Söz konusu kredilerin geri ödenmesinin, AB’de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle sağlanacağını belirten Dombrovskis, G7 ülkelerinin liderlerinin geçen yıl haziran ayında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından sağlanan karları teminat olarak göstererek Ukrayna’ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi verilmesini kararlaştırdıklarını kaydetti.