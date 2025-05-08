AB, Ukrayna’ya 1 Milyar Euro Yardım

AB, UKRAYNA’YA YENİ YARDIM GÖNDERİYOR

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya sağladığı mali ve askeri yardımlarına devam ediyor. Rusya ile süren çatışmanın uzaması ve Kiev yönetiminin artan mali ihtiyaçları üzerine AB, yeni bir destek paketi açıkladı.

YENİ FONLAR KAPIDA

AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB’nin Ukrayna’yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini ifade ederek, “Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar euro daha gönderiyoruz.” dedi. Dombrovskis, daha önceki süreçte 2025 yılında ülkeye 6 milyar avro aktarımında bulunduğunu hatırlatırken ilerleyen dönemlerde 12,1 milyar euro daha gönderileceğini açıkladı.

KREDİ, DONDURULAN RUS VARLIKLARINDAN ÖDENİYOR

Dombrovskis, söz konusu kredilerin AB ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini belirtti. G7 ülkeleri liderleri, geçen yıl haziran ayında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen kazançları teminat göstererek Ukrayna’ya toplamda 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanmasına karar vermişti.