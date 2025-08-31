Ab, Ukrayna’ya Asker Göndermek İstiyor

UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE PLANLAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times’a verdiği röportajda Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin, ABD’nin tam desteğiyle, savaş sonrası Ukrayna’ya asker konuşlandırmak için “oldukça kesin planlar” üzerinde çalıştığını ifade etti. “Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray’da bir anlaşmaya vardık ve bu çalışma çok iyi ilerliyor” diyerek planların ciddiyetini vurguladı.

ASKER KONUŞLANDIRMA KARARI VE EGEMENLİK

Von der Leyen, Gönüllüler Koalisyonu’nu oluşturan ülkelerin genelkurmay başkanlarının bir araya geldiğini hatırlatarak, bu toplantıda birliklerin işlevsel bir şekilde konuşlandırılması için gerekli planların ele alındığını aktardı. “Elbette her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir” dedi. Bu bağlamda, güvenlik garantilerinin uygulanmasının önemine değindi.

PUTİN’İN DAVRANIŞLARI VE BARIŞ ÇABALARI

Ukrayna-Rusya arasındaki barış müzakereleri konusuna da değinen von der Leyen, Donald Trump’ın barış için göstermiş olduğu çabaları övdü. “Putin değişmedi, o bir yırtıcı. Trump barış istiyor ve Putin müzakere masasına gelmiyor” diyerek Putin’in ikili ilişkilerdeki tutumuna dikkat çekti. “Putin giderek daha fazla söylediğini yapmıyor. Ancak son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini açıkça gördüğü birkaç karşılaşma yaşadık” şeklinde yorumda bulundu.

ABD VE AVRUPA’NIN ROLÜ

Von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için sürdürülebilir finansman kaynakları araştıracağını belirtti. “Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemli” diyerek, önümüzdeki dönemde sağlanacak bütçe desteğinin barış zamanında da devam etmesi gerektiğini ifade etti. Savaşın dinamiklerinin değiştiğini vurgulayan von der Leyen, Avrupa ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması ile siber kabiliyetlere yatırım yapmasının kritik bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.