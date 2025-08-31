Ab, Ukrayna’ya Asker Göndermek İstiyor

UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times’a yaptığı röportajda Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdi. Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin ABD’nin tam desteğini alarak, Ukrayna için muhtemel askeri konuşlandırmalar üzerine “oldukça kesin planlar” geliştirdiğini belirtti. “Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray’da bir anlaşmaya vardık ve bu çalışma çok iyi ilerliyor” dedi.

ASKER KONUŞLANDIRMASININ EGEMENLİK BAĞLANTISI

Gönüllüler Koalisyonu’nu oluşturan ülkelerin genelkurmay başkanlarının geçtiğimiz hafta bir araya geldiğini hatırlatan von der Leyen, bu toplantıda yapılan çalışmalarda birliklerin işlevsel bir şekilde konuşlandırılmasının da yer aldığını ifade etti. Von der Leyen, “Elbette her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir” diye vurguladı.

Trump’ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış için gösterdiği çabaları öven von der Leyen, “Putin değişmedi, o bir yırtıcı. Trump barış istiyor ve Putin müzakere masasına gelmiyor. Putin ile olumsuz bir deneyimi var. Putin giderek daha fazla söylediğini yapmıyor. Ancak son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini açıkça gördüğü birkaç karşılaşma yaşadık. Bir şey söylediğimizde onu yapacağımız açıktır” dedi.

KUVVETLİ MALİ DESTEK

AB Komisyonu’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için sürdürülebilir finansmanı sağlamak üzere yeni finansman kaynakları araştıracağını da aktaran von der Leyen, Ukrayna’ya bütçe desteği gibi mevcut finansman akışının barış zamanında da devam etmesi gerektiğini belirtti. “Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemli” şeklinde konuştu. Savaşın karakterinin tamamen değiştiğine dikkat çeken von der Leyen, AB ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay ve siber kabiliyetlere yatırım yapması gerektiğini sözlerine ekledi.