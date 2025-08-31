Ab, Ukrayna’ya Asker Göndermek İstiyor

UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times’a yaptığı röportajda Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerine vurgu yaptı. Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin, ABD’nin tam desteğiyle birlikte, çatışma sonrası güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna’ya muhtemel askeri yerleştirmelerin “oldukça kesin planlar” üzerinde çalışıldığını ifade etti. “Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray’da bir anlaşmaya vardık ve bu çalışma çok iyi ilerliyor” diye ekledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu güvenlik garantilerinin bir parçası olarak “ABD varlığının olacağı konusunda güvence verdiğini” de belirtti.

ASKER KONUŞLANDIRMA KARARI VE EGEMENLİK

Gönüllüler Koalisyonu’nu oluşturan ülkelerin genelkurmay başkanlarının geçtiğimiz hafta buluştuklarını hatırlatan von der Leyen, bu başkanların “oldukça kesin planlar” üzerinde çalıştıklarını ve bu planların arasında birliklerin işlevsel bir şekilde konuşlandırılmasının da bulunduğunu dile getirdi. Von der Leyen, “Elbette her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir” ifadesini kullandı.

PUTİN’İN KIYASLANMASI VE AB’NİN ROLÜ

Trump’ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına değinen von der Leyen, “Putin değişmedi, o bir yırtıcı. Trump barış istiyor ve Putin müzakere masasına gelmiyor. Putin ile olumsuz bir deneyimi var. Putin giderek daha fazla söylediğini yapmıyor” şeklinde konuştu. Bunun yanında, “Ancak son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini açıkça gördüğü birkaç karşılaşma yaşadık. Bir şey söylediğimizde onu yapacağımız açıktır” dedi. Ayrıca, AB Komisyonu’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için sürdürülebilir finansman sağlamak üzere yeni kaynaklar araştırdığını ve bütçe desteğinin barış zamanında da sürmesi gerektiğini ifade etti. Von der Leyen, “Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemli” diye ekledi.

SAVAŞIN KARAKTERİ VE YATIRIMLAR

Savaşın doğasının tamamen değiştiğine dikkat çeken von der Leyen, AB ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay ve siber kabiliyetlere yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.