AB, Ukrayna’ya Asker Göndermeyi Planlıyor

UKRAYNA GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times’a verdiği röportajda Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele aldı. Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin, ABD’nin tam desteğine sahip asıl çatışma sonrası güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna için “oldukça kesin planlar” hazırlamakta olduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak, “Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray’da bir anlaşmaya vardık. Bu çalışma çok iyi ilerliyor” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın kendilerine güvenlik garantilerinin bir parçası olarak ABD varlığının olacağı konusunda güvence verdiğini belirten Leyen, “Bu çok açıktı ve defalarca teyit edildi” şeklinde konuştu.

ASKER KONUŞLANDIRMANIN ÖNEMİ VURGULANMAKTADIR

Gönüllüler Koalisyonu’nu oluşturan ülkelerin genelkurmay başkanlarının geçtiğimiz hafta bir araya geldiğini hatırlatan von der Leyen, bu toplantıda genelkurmay başkanlarının kesin planlar üzerinde çalıştığını ve bunlar arasında birliklerin işlevsel olarak konuşlandırılmasının da yer aldığını belirtti. Von der Leyen, “Elbette her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir” dedi.

Trump’ın Rusya-Ukrayna arasında barış için ortaya koyduğu çabayı öven von der Leyen, “Putin değişmedi, o bir yırtıcı. Trump barış istiyor ama Putin müzakere masasına gelmiyor. Putin ile olumsuz bir deneyimi var. Putin giderek daha fazla söylediğini yapmıyor. Ancak son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini açıkça gördüğü birkaç karşılaşma yaşadık. Bir şey söylediğimizde onu yapacağımız açıktır” açıklamasında bulundu.

AB KOMİSYONU YENİ FİNANSMAN KAYNAKLARI ARAYIŞINDADIR

AB Komisyonu’nun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için bir güvenlik garantisi olarak sürdürülebilir finansman sağlamak amacıyla yeni finansman kaynakları araştıracağını belirten von der Leyen, Ukrayna’ya bütçe desteği de dahil olmak üzere mevcut finansman akışının barış zamanında da sürmesi gerektiğinin altını çizdi. Von der Leyen, “Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemlidir” dedi. Savaşın doğasının tamamen değiştiğine dikkat çeken von der Leyen, AB ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay ve siber kabiliyetlere yatırım yapması gerektiğini vurguladı.