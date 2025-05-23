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Ab, Ukrayna’ya Gümrük Vergileri Uyguluyor!

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UYUMLU YENİ DÜZENLEMELER

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, 6 Haziran itibarıyla Ukrayna’ya yönelik gümrük vergilerinin devreye gireceğini duyurdu. Avrupa Birliği, Ukrayna’nın tarım ürünlerinin gümrüksüz ithalatını uzatmama kararı aldı; bu, Ukrayna’dan gelecek olan malların artık vergilendirileceği anlamına geliyor. Ujvari, AB ülkelerinin Perşembe günü yapılan teknik toplantıda geçici tedbirleri onayladığını ifade etti. Komisyon, Ukrayna mallarının gümrüksüz ithalatına yönelik geçici rejimi uzatmadı.

GEÇMİŞTEKİ UYGULAMALAR VE GEREKEN TEDBİRLER

AB, 2022 yılında Ukrayna’dan üye ülkelere gümrüksüz mal ithalatını başlatmıştı. Ancak, Ukrayna tarım ürünlerinin kontrolsüz arzı ve sınır bölgelerde Avrupalı çiftçilerin yaşadığı zorluklar nedeniyle Avrupa Komisyonu, 2024 yılı için yumurta, kümes hayvanı eti, şeker, yulaf, mısır, tahıl ve bal ürünleri için kota koymuştu.

ANLAŞMA GÜÇLÜĞÜ VE TALEPLER

Basında çıkan haberlere göre, Ukrayna’nın gümrüksüz tedariği sürdürebilmek adına elverişli koşulların uzatılmasını istediği fakat tarafların zamanında bir uzlaşmaya varamadığı bildiriliyor. Avrupa Komisyonu, tercihli rejim sürecinde Ukrayna’nın, ürünlerinin AB ülkelerine sevkiyatını önemli ölçüde artırdığını vurguluyor.

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