AB, Ukrayna’yı 2026’da Roaming’e Alacak

AB, UKRAYNA’YI ROAMİNG BÖLGESİNE DAHİL EDECEK

Avrupa Birliği, 2026 yılı başında Ukrayna’nın cep telefonu operatörlerinin diğer üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti talep etmediği roaming bölgesine dahil edilmesini planlıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna’nın 1 Ocak 2026 itibarıyla AB roaming bölgesine katılmasına ilişkin düzenleme teklifini duyurdu.

ÜCRETSİZ TELEFON HİZMETLERİ SUNULACAK

Açıklamada, Ukrayna’nın AB roaming alanına dâhil edilmesiyle birlikte, 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaraları üzerinden ek ücret ödemeden arama yapmanın, mesaj göndermenin ve mobil veri kullanmanın mümkün olacağı belirtildi. Bunun yanında, Ukrayna’daki Avrupalılar için de aynı imkanların geçerli olacağı ifade edildi.

TEKLİFİN YASALAŞMASI İÇİN ONAY BEKLENİYOR

AB Konseyi’nin bu teklifi onaylaması halinde, söz konusu düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Bu gelişme, Ukrayna’nın AB entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.