AB Ülkeleri Türkiye Üyeliğini Siyasete Alet Etti

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bakanlıkta bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fidan Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli konuları tartıştıklarını belirtti. Fidan, “AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedeftir.” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki siyasi iradesinin seçimlerde tekrar kazanmasıyla devam ettiğini hatırlattı.

İÇ SİYASET ÜZERİNDE ETKİLERİ

Bakan Fidan, AB’den Türkiye’nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon sunmasını beklediklerini ifade etti. Bazı üye ülkelerin Türkiye’nin üyelik sürecini iç siyasete malzeme haline getirdiğini belirterek, “Bunun sonucunu biz jeostratejik birtakım kayıplarda hem Avrupa Birliği hem Türkiye olarak ödemek zorunda kaldık.” dedi. Aynı zamanda, bu durumun Türkiye’nin liyakate dayalı üyelik sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı. Fidan, uluslararası gelişmelerin Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini aktardı.

YENİ DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ BEKLENTİSİ

Fidan, Aralık 2024’teki AB Genel İşler Konseyi’nde alınan bazı kararları olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti. “AB ile bir süredir Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik diyaloğunun yeniden başlatılması ve Avrupa Yatırım Bankası’nın ülkemizdeki faaliyetlerinin önünü açılması konularını görüşüyoruz.” diyen Fidan, kararların hızla hayata geçirilmesi ve kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasını istediklerini dile getirdi. Bununla birlikte, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin hızlı bir şekilde başlayarak, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir gündem ortaya çıkarabileceğini belirtti.

VİZE SERBESTİSİ VE GÖÇ POLİTİKALARI

“Bizin için diğer öncelikli konu vize serbestisi diyaloğunda ilerleme sağlanmasıdır.” diyen Fidan, vatandaşların vize süreçlerinin kolaylaştırılması konusunu da mevkidaşına iletti. Ayrıca, Fidan, AB ile göç iş birliğinin, adil bir yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE KOŞULLAR

Fidan, Kallas ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini, özellikle Ukrayna’daki durum için diplomasinin yegane çözüm yolu olduğunu vurguladı. Gazze’deki durum ile ilgili de Kallas ile yaptıkları görüşmede, “Ne yazık ki İsrail’in saldırılarının devam ettiğini görüyoruz. İsrail’in ateşkese tam olarak uyması gerekmekte.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Suriye konusundaki görüşmelerinde Suriye’nin istikrarı için ortak çalışmalar sürdürme mutabakatında bulunduklarını belirtti.

ABD İLE STRATEJİK KONTROL ANLAYIŞI

Bakan Fidan, ABD ile ilişkilerinde de yeni hükümetin, her seçim sonrası yeni bir sayfa açtığını belirtti ve “Bizim Amerika ile olan ilişkilerimiz ve beklentilerimiz, genel itibarıyla iktidarda olan partiden bağımsız olarak stratejik ilişkilerdir.” dedi. Türkiye’nin güvenliğine karşı duyulan hassasiyetin artması ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden ele alınarak sorunların aşılması gerektiğini ifade etti.