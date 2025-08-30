“AB Ülkeleri Vize Kararından Şikayetçi.”

KALLAS’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kallas, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşen “Gymnich” formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Kallas, “BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” diyerek, bu konuyla ilgili olarak AB ülkelerinin mutabık olduğunu vurguladı.

ABD’DEN VİZE İPTALİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek olan 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye yönelen Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti.” denildi. Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” suçladı. Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine verdiği demeçte, ABD’nin BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine derin bir şaşkınlık duyduklarını belirtti.