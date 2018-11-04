AB ülkesinde felaket: 10 ölü

İtalya İtfaiyesi, Sicilya’da ani gelişen su baskınlarında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Palermo civarındaki sellerde ölenlerden dokuzunun aynı aileden olduğu belirtildi.

Casteldaccia’da yaşanan faciadan, küçük bir dere taşınca; 1, 3 ve 15 yaşlarında üç çocuğun da aralarında olduğu dokuz kişi öldü.

Başka bir yerde bir adam otomobilinde ölü bulunurken, iki kişi de kayıp.

14 milyon ağaç devrildi

Belluno kenti yakınlarında, itfaiyenin havadan çektiği görüntülerle bir çam ormanının yerle bir olduğu ortaya çıktı. Trento Alto Adige ve Veneto bölgelerinde saatte 180 kilometre hıza ulaşan fırtına binlerce karaçam ağaca zarar verdi. Bölgede yaklaşık 14 milyon ağacın fırtına sebebi ile devrildiği belirtildi.

Son bir haftada ölümler bitmiyor

İki gün önce pazar gününden bu yana İtalya’da fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısının 18’e çıktığı açıklanmıştı. Bölgede on binlerce kişiye elektrik sağlanamadığı ifade edilmişti.

Milliyet