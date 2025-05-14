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AB Üyesi Ülkeler, Rusya’ya Yaptırım Anlaştı

AB ÜLKELERİ RUSYA’NIN GÖLGE FİLOSUNA YAPTIRIMLARDA ANLAŞTI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’nın petrol taşımalarında kullanılan gölge filosunu hedef alan 17. yaptırım paketi üzerinde uzlaşma sağladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırım paketini onayladıklarını duyurdu. Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya’ya yönelik baskıları arttırdıklarına vurgu yapan Kallas, 17. yaptırım paketine yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

YENİ YAPTIRIMLAR GÖLGE FİLOSUNU HEDEF ALIYOR

Kallas, yeni yaptırımların Rusya’nın savaş finansmanını sağlamak üzere yasadışı petrol taşıyan gölge filosunun büyük bir kısmını hedef alacağını belirtti. Detayları henüz paylaşılmayan yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya’nın petrol ihracatındaki kısıtlamaları aşmak için kullandığı yaklaşık 200 tankerinin kara listeye alınması öngörülüyor. Ayrıca, Rus savunma sektörüne malzeme tedarik ettiği iddia edilen bazı üçüncü ülkelerdeki şirketler ve pek çok bireyin de AB yaptırım listesine eklenmesi öngörülüyor.

YAPTIRIMLAR RESMEN ONAYLANACAK

Bu yeni yaptırımların, 20 Mayıs’ta Brüksel’de düzenlenecek AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısında resmen onaylanması planlanıyor. Savaş sürecinde Rusya’ya karşı daha önce 16 yaptırım paketi hayata geçirilmişti. Bu kapsamda, ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji ile ulaşım gibi çok sayıda sektörde kısıtlamalar uygulandı. Ayrıca, Rusya’dan AB’ye deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin gönderimine yasak getirildi. Birçok Rus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarılırken, çok sayıda medya kuruluşunun faaliyetleri de askıya alındı. Güncel yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum yer alıyor.

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