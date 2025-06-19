AB Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanlarından Mektup

ORTAK MEKTUPTAN DÜZENLEMELER

Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a yönelik ortak bir mektup yazdı. Bu mektupta, AB Komisyonu’ndan Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin durdurulmasına yönelik bir formül geliştirmesi istendi. Bakanlar, mektup aracılığıyla Uluslararası Adalet Divanı’nın 2024 yılındaki tavsiye kararına atıfta bulunarak, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin ve oradaki yerleşimlerin yasa dışı olduğuna dikkat çekti.

MAHKEME KARARINA ATIF

Dışişleri bakanları, mahkeme kararında belirtilen, bu işgalin sürdürülmesine katkıda bulunan ticaret ve yatırım ilişkilerinin sona erdirilmesi gerektiğine değindi. “Yasa dışı yerleşimlerle mal ve hizmet ticaretinin etkili bir biçimde nasıl sona erdirileceğine dair bir öneri sunulduğunu göremedik” açıklamasıyla konuya olan duyarlılıklarını dile getirdiler. Mektupta, “Mahkeme tarafından belirlenen yükümlülüklere AB düzeyinde uyum sağlanması için AB Komisyonu tarafından somut tedbir önerileri geliştirilmesi gerekiyor” ifadesi yer aldı.

AB VE İSRAİL TİCARET HACMİ

AB, İsrail’in en büyük ticaret ortağı olarak dikkat çekiyor. İsrail, toplam ticaretinin yaklaşık üçte birini AB ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl AB ile İsrail arasındaki ticaret hacmi, 42,6 milyar euro seviyesine ulaştı. Ancak, bu hacmin ne kadarının İsrail yerleşimlerine ait olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.