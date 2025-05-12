Ab Ve Çin Tarife Düşürmeyi Kabul Etti

GİLL’İN AÇIKLAMALARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Olof Gill, ABD ve Çin’in karşılıklı tarifeleri 90 gün boyunca önemli ölçüde azaltma konusunda uzlaşmalarını memnuniyetle karşıladı. Gill, Brüksel’de gerçekleştirilen günlük basın toplantısında, iki ülkenin gümrük vergilerinin 90 gün için düşürmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. “ABD ve Çin’in 90 gün boyunca tarifelerin uygulanmasını bir ölçüde geri çekeceklerini duyurmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” diyen Gill, AB’nin küresel ticaret ve ekonomi açısından bu durumu “geri adım” olarak değerlendirdiğini vurguladı.

KÜRESEL TİCARETİN DESTEKLENMESİ

Gill, küresel tedarik zincirlerinin sağlıklı işleyişine katkı sağlayacak, küresel ticaret ve yatırım için istikrar ve öngörülebilirliği destekleyecek her adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ticaretteki engellerin azaltılmasının önemli olduğunu belirten Gill, bu tür adımların genel ticaret ortamını iyileştireceğine dikkat çekti.

TİCARET GERİLİMİ VE ANLAŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da Çin’in de yer aldığı ticaret ortaklarına ek gümrük vergilerini açıklamıştı. Çin’in karşılık vermesiyle başlayan tarife gerilimi sonucunda, ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar çıkarmış; Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi uygulamıştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere yönelik ek tarifeleri 90 gün ertelemeye karar verirken, Çin’e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti. Tırmanan ticari gerginlik sonrası, ABD ve Çinli yetkililer, hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre’de bir araya geldi ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı aldı.

TARİFE DÜZENLEMESİ

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini üç aylığına yüzde 145’ten yüzde 30’a indirecekken, Çin de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürecek. Bu adımların, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olması bekleniyor.