AB Ve Fas, Sahel’de Güvenlik Sağlıyor

AB VE FAS’IN SAHEL BÖLGESİNDEKİ ROLÜ

Avrupa Birliği (AB) Sahel Bölgesi Özel Temsilcisi Joao Gomes Cravinho, Avrupa Birliği ve Fas’ın Sahel bölgesinde güvenlik ve istikrarı desteklemedeki önemli rollerine vurgu yaptı. Beraberinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Cravinho, ziyaretinin amacını, Sahel bölgesinde AB ile Fas arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek çözüm yollarının aranması olarak tanımladı.

İLİŞKİLERİN DERİNLEŞTİRİLMESİNE VURGU

Cravinho, AB ile Fas arasındaki ilişkiyi “güçlü, verimli ve çok yönlü” bir biçimde nitelendirirken, Rabat’ın Sahel ülkeleriyle kurduğu bağların bilgi, anlayış ve ortak eylem için önemli bir kaynak sunduğunu belirtti. Sahel bölgesinin iç içe geçmiş güvenlik, sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Cravinho, bu durumun uluslararası ve bölgesel düzeyde önemli çaba gerektirdiğini aktardı.

FAS’IN BÖLGEDEKİ GİRİŞİMLERİ

Özel Temsilci Cravinho, Fas’ın bölgedeki projelerinin önemine de değinerek, özellikle Nisan 2025’teki girişimin, Sahel ülkelerinin Atlas Okyanusu’na erişimini sağlama noktasında ne denli övgü aldığını vurguladı. Bu tür girişimlerin, bölgesel güvenliği artırmaya yönelik önemli katkılar sağladığını söyledi.