Ab Ve NATO Liderleri Beyaz Saray’da

AB VE NATO LİDERLERİNİN GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI

Avrupa Birliği ve NATO’nun önde gelen liderleri, Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek olan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmeye katılmak için Washington’a seyahat etti. Bu önemli toplantının, Avrupa güvenliğini sağlama ve bölgedeki siyasi dinamikleri ele alma amacı taşıdığı belirtiliyor.

TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ

Görüşmenin, Avrupa ile ABD arasında daha sıkı bir işbirliği sağlama potansiyelini artırması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür üst düzey görüşmelerin, transatlantik ilişkilerin güçlenmesine ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yardımcı olabileceğini vurguluyor. Liderlerin bir araya gelmesi, devam eden zorluklara karşı ortak bir yanıt geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

ÖNEMLİ

Sinop’ta Dur İhtarına Uymadı

Sinop'ta polis dur ihtarına uymayan bir otomobil, ATV'ye çarpıp şarampole devrildi. Kaza sonucunda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Memur-Sen, Eylem Düzenledi, Taleplerini İletti

Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zam tekliflerini protesto etti. Genel Başkan Yalçın, hükümete adil bir teklif yapması için çağrıda bulundu.

