AB ve NATO Yeni Stratejik Ortaklık Kuruyor

ORTAK GÖRÜŞME VE STRATEJİK İLİŞKİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rutte’nin görevi devralmasından sonra ilk kez bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği görüşmede, NATO-AB arasındaki sıkı ve stratejik ortaklığın önemi üzerinde duruldu. Açıklamada, “giderek daha tehlikeli hale alan dünyada barış, özgürlük ve refahın savunulması ve korunması için NATO-AB ortaklığının hayati önem taşıdığı” konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın barış ve güvenliğine yönelik “en büyük tehdit” olduğunu ifade ettiler.

KÜRESEL TEHDİTLER VE İŞBİRLİĞİ

İki lider, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya konuşlandırılmasının “Ukrayna’daki savaşın önemli ölçüde tırmanması anlamına geldiğini ve küresel barış için tehdit oluşturduğunu” vurguladı. Von der Leyen ve Rutte, küresel tehditlere karşı “mevcut işbirliğini güçlendirecek yeni bir üst düzey görev gücünün kurulması” konusunda anlaştı. Bu konudaki ilk toplantının planlamasının önümüzdeki haftalarda yapılacağı da aktarıldı.

NATO’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yapılan bu ilk görüşmede kurulması kararlaştırılan üst düzey ortak gücünün ilk toplantısı için çalışmaların gelecek haftalarda ilerleyeceğini belirtti. Rutte, 1 Ekim’de devraldığı NATO Genel Sekreterliği görevinden sonra ilk kez von der Leyen ile bir araya geldiğini ifade etti. İkilinin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna’da savaşmak üzere konuşlandırılması gibi gelişmeler ile otoriter güçlerin küresel siyasetteki artan etkileri konularını da ele aldıkları kaydedildi.

AVRUPA’DA YAŞANAN ENDİŞELER

Rutte, von der Leyen ile “giderek tehlikeli hale gelen bir dünyada” AB-NATO ortaklığının barışı ve refahı korumak için hayati önem taşıdığı konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi. Rutte, “Rusya’nın Avrupa topraklarındaki saldırganlığı, kıtadaki barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdittir.” mesajını verdi. Von der Leyen de sosyal medya üzerinden, “Bu bağlamda AB ve NATO arasında yakın ve stratejik bir ortaklık her zamankinden daha hayati.” ifadesini paylaştı.

ABD SEÇİMLERİ VE STRATEJİK HAZIRLIKLAR

AB, 5 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu endişeyle bekliyor. Bu süreçte NATO ile işbirliğini derinleştirme çabaları dikkat çekiyor. Özellikle Donald Trump’ın muhtemel zaferine karşı “Trump görev gücü” ismiyle bilinen bir hazırlık ekibi kurulduğu biliniyor.

KUZEY KORE ile RUSYA İLİŞKİLERİ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore’ye resmi bir ziyarette bulunmuştu ve burada iki ülke arasında “kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması” imzalanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 25 Ekim’de yaptığı açıklamada Rusya’nın ilk Kuzey Koreli askerleri 27-28 Ekim tarihinde muharebe bölgelerine konuşlandıracağını ifade etti. Beyaz Saraydan yapılan açıklamada da, Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya’ya 3 binden fazla asker getirildiği ve bu askerlerin bazıları için Kursk bölgesinin muhtemel yerleşim yeri olduğu bildirildi.