AB ve Trump Arasındaki Gümrük Vergisi Gerilimi

Avrupa Komisyonu Başkanı’nın Açıklamaları

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün duyurduğu yeni gümrük vergilerine ilişkin olarak, “Trump’ın dün açıkladığı küresel gümrük vergileri dünya ekonomisine büyük bir darbe” şeklinde açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, geniş kapsamlı yeni ithalat vergilerini duyurarak tüm ülkelere en az yüzde 10’luk bir temel gümrük vergisi getirdi. Bu karar, yerel ve uluslararası pazarlar tarafından olumsuz karşılandı.

Avrupa Birliği’nin Önlemleri

Ursula von der Leyen, AB-Orta Asya Zirvesi kapsamında bulunduğu Özbekistan’ın Semerkand kentinde yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan görüşmelerin başarısız olmasının durumunda Avrupa Birliği’nin karşı önlemler almaya hazırlıklı olduğunu belirtti. “Çelik üzerindeki gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ise eğer müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz” diye ifade etti. Ayrıca, bu durumun küresel ekonomide “muazzam sonuçlar” doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tüketicilere Olumsuz Etkiler

Von der Leyen, tüketici maliyetlerinin, özellikle gıda, ilaç ve ulaşım alanlarında artacağına dikkati çekerek, bunun işletmeleri de olumsuz etkileyeceğini vurguladı. ABD’nin yeni gümrük tarifeleri ile en yüksek oranların yüzde 34 ile Çin ve yüzde 46 ile Vietnam’a uygulanacağını belirtti. ABD, 12 Mart’ta yürürlüğe giren çelik ve alüminyum vergilerine karşılık olarak Avrupa Birliği’nin de 26 milyar euroya kadar olan ABD ürünlerine ek vergi getirmeyi planladığını açıkladı.

Çin, Güney Kore ve Japonya’nın Tepkileri

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin yeni gümrük vergilerine yönelik önlemler alacaklarını duyurdu ve “Ticaret savaşında kazanan olmaz ve korumacılık politikası ile hiçbir yere varılmaz” dedi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, ülkenin ABD’ye yaptığı ihracata yüzde 24 oranında gümrük vergisi uygulanmasının “son derece üzücü” olduğunu belirtti ve güçlü bir şekilde muafiyet istemek için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, durumun “çok vahim” bir hal aldığını ifade ederek, hükümetin bu ticaret krizinin üstesinden gelmek için gerekli tüm imkanları seferber edeceğini açıkladı. Ayrıca, Maliye Bakanı Choi Sang-mok, piyasalarda dalgalanma olması durumunda istikrarı sağlamaya yönelik önlemler alacaklarını duyurdu.

Güçlü Tepkiler ve Endişeler

Güney Kore ve Japonya’nın yanı sıra, diğer ülkelerin de ABD’nin gümrük vergileriyle ilgili duyduğu rahatsızlık dile getirilmeye devam ediyor. Japan Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, ABD’nin uygulamalarının “ciddi endişe” oluşturduğunu ifade ederken, bu durumun çok taraflı ticaret sistemine de zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu bağlamda, uluslararası ticaret kurallarının ihlal edildiği ve söz konusu tarifelerin hem ekonomik büyümeyi hem de tedarik zincirlerini tehdit ettiğinin altı çizildi.