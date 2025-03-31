AB ve Ülkelerden Rusya’ya Yaptırım Açıklaması

YENİ YAPTIRIMLARLA RUSYA’YA BASKI ARTACAK

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği’nin en üst düzey diplomatı ve Savunma Komiseri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, “Yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız” deniyor.

BİR ARAYA GELEN DİPLOMATLAR

Toplantıya İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Tripodi ve Avrupa Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius katılıyor. Ortak açıklama, Madrid’deki bu görüşmenin hemen ardından yapıldı.

Açıklamada, “Saldırganlık savaşını sürdürme kabiliyetini engellemek, Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için mümkün olan en iyi konumda olmasını sağlamak amacıyla yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız” ifadesi yer alıyor.