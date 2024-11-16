AB’ye Haritalar Hakkında Türkiye Tepkisi

ANKARA’DAN TEPKİ

Avrupa Birliği’nin ‘Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları’na Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmündedir” açıklaması yaptı. Bakanlık, Avrupa Birliği’nin (AB) bu çalışmalarını yakından takip ettiğini ve Ege ile Akdeniz’deki haklarının korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara ilettiğini belirtti. Ayrıca, tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

HARITALAR HUKUKEN GEÇERSİZ

Açıklamada, “Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” denildi. Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusundaki AB’nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığı hatırlatıldı. “AB’nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır” ifadesi de kullanıldı.

TEK TARAFLI TASARRUFLAR KABUL EDİLEMEZ

Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilemeyeceği ifade edildi. “Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir.” açıklaması yapıldı. Sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümlenmesi için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkat çekildi.