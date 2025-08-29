AB Yeni Sistem Duyurdu: EES Geliyor!

AVRUPA BİRLİĞİ YENİ DİJİTAL SİSTEMİ DUYURDU

Avrupa Birliği (AB), uzun süredir pasaportlarda yer alan damga uygulamasının yerini alacak yeni bir sistemin tanıtımını yaptı. Bu yeni sistem, Dijital Giriş-Çıkış Sistemi (EES) olarak adlandırılıyor ve yolcuların biyometrik verileri dijital ortamda kaydedilecek. Yeni sistemin, pasaport damgalarının yerine geçeceği ve AB dışından gelen yolcuların giriş-çıkış bilgilerinin dijital ortamda tutulacağı belirtildi.

DİJİTAL KAYIT SÜRECİ

EES ile birlikte yolcuların parmak izi, yüz görüntüsü ve temel seyahat bilgileri dijital olarak kaydedilecek. Bu sayede, Schengen bölgesinde bir kişi yasal kalış süresini aşıp aşmadığı otomatik bir şekilde takip edilebilecek. Yetkililer, EES’in vize ihlallerinin hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesine katkı sağlayacağını ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir rol üstleneceğini açıkladı. Ayrıca, toplanan biyometrik verilerin yüksek düzeyde veri koruma standartları ile saklanacağını ve yalnızca sınır güvenliğine yönelik kullanılacağını vurguladı.

MEVCUT VİZE UYGULAMASI SÜRECEK

Ancak, EES sistemi mevcut vize uygulamasında değişiklik yapmayacak. Vizeye tabi ülkelerin vatandaşları, onaylanmış başvurular sonrasında pasaportlarına yapıştırılan Schengen vizesi etiketini almaya devam edecek. EES’den sonra devreye girecek olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), Schengen bölgesine vizesiz giriş yapabilen AB dışı ülke vatandaşları için yeni bir zorunluluk getirecek. Bu durumda, yolcular seyahat öncesinde çevrimiçi bir form dolduracak ve başvuru için 20 euro ücret ödeyecek. Onaylanan izin, 3 yıl boyunca geçerli olacak. ETIAS’ın EES ile entegre şekilde işleyişi, Avrupa ülkelerinin hem vize takibini hem de sınır güvenliğini daha sıkı ve kontrollü bir biçimde sağlamasına olanak tanıyacak.