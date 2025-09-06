Haberler

Abana’da Araç Akaryakıt İstasyonuna Sürüklendi

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kastamonu’nun Abana ilçesinde meydana gelen ilginç bir olayda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna kadar sürüklendi. Almanya plakalı 35 AZK 514 numaralı otomobili kullanan A.B., direksiyon hakimiyetini kaybederek istasyona savruldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin manevra yapması sırasında nasıl kontrolden çıkarak hızla akaryakıt istasyonuna doğru sürüklendiği net bir şekilde görüldü. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak otomobilde maddi hasar oluştu.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Kazanın şans eseri yaralansız atlatılması dikkat çekti. Araçta meydana gelen hasar, kazanın boyutlarını gösteriyor. Bu tür olaylar, sürüş güvenliği konusunda dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

