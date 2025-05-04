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ABB FOMGET, 2024-2025 Sezonu Şampiyonu

ŞAMPİYONLUK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu. Ligin 26’ncı ve son haftasında Galatasaray’ı 4-2’lik skorla mağlup eden ABB FOMGET, sezonu şampiyon olarak kapadı. FOMGET’in golleri Abideen Suliat’ın (33) yanı sıra Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) ve Milica Mijatovic’in (56) katkılarıyla geldi. Galatasaray ise Ina Kristoffersen (43) ve Oluwatosin Blessing Demehin (52) ile fileleri sarstı.

MÜCADELE DOLU BİR SEZONUN SONU

ABB FOMGET, sezonda güçlü bir performans sergiledi. Ayrıca, Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin ALG Spor ile 1-1 berabere kalması sonucunda, sarı-lacivertli ekip, aynı puanla girdiği FOMGET’in 2 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi’ni 68 puanla 2’nci sırada tamamladı. Bu sezon, kadın futbolunda rekabetin arttığı ve takımların daha da güçlendiği bir dönem olarak hafızalara kazındı.

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