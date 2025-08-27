Haberler

Abb Fomget Maçta Slavia Prag’a Yenildi

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu Yarı Final maçında Çekya’nın Slavia Prag takımına 2-1 yenildi. Başkent takımı ABB FOMGET, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yer alan Helsinki Stadyumu’nda Slavia Prag ile karşılaştı. Maç, Slavia Prag’ın 2-1’lik zaferiyle sonuçlandı. Slavia Prag’ın gollerini 46’ncı dakikada McLaughlin ve 49’uncu dakikada Svitková attı. ABB FOMGET’in tek golü ise 90+5’te Armisa Kuç’tan geldi.

ABB FOMGET’İN GELECEK MAÇI

Kulüpten alınan bilgiye göre, ABB FOMGET, bu akşam yapılacak Valerenga – HJK Helsinki karşılaşmasının kaybedeniyle cumartesi günü Helsinki Stadyumu’nda karşılaşacak. Başkent ekibi, bu maçı kazanması durumunda Avrupa Kupası’ndaki yoluna devam edecek.

Almanya’nın Askerlik Modeli Değişiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yeni askerlik modeli hakkında 260 bin askere ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı ve ülkenin NATO'nun Avrupa'daki en güçlü ordusuna sahip olması gerektiğini vurguladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otopark Açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık kampüsü için 530 aracın park edebileceği katlı otoparkı devreye alacak. Ayrıca, tarihi çarkın restorasyonu için ihale açılacak. 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz olacak.

