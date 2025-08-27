Abb Fomget Maçta Slavia Prag’a Yenildi

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu Yarı Final maçında Çekya’nın Slavia Prag takımına 2-1 yenildi. Başkent takımı ABB FOMGET, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yer alan Helsinki Stadyumu’nda Slavia Prag ile karşılaştı. Maç, Slavia Prag’ın 2-1’lik zaferiyle sonuçlandı. Slavia Prag’ın gollerini 46’ncı dakikada McLaughlin ve 49’uncu dakikada Svitková attı. ABB FOMGET’in tek golü ise 90+5’te Armisa Kuç’tan geldi.

ABB FOMGET’İN GELECEK MAÇI

Kulüpten alınan bilgiye göre, ABB FOMGET, bu akşam yapılacak Valerenga – HJK Helsinki karşılaşmasının kaybedeniyle cumartesi günü Helsinki Stadyumu’nda karşılaşacak. Başkent ekibi, bu maçı kazanması durumunda Avrupa Kupası’ndaki yoluna devam edecek.