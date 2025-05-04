Abb Fomget, Şampiyon Kadın Futbol Süper Ligi

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ’NDE ŞAMPİYON ABB FOMGET

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26’ncı ve son haftasında ABB FOMGET, ev sahipliğini yaptığı Galatasaray’ı 4-2 yenerek 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. ABB FOMGET’ in gollerini sırasıyla Abideen Suliat (33. dakikada), Oriana Altuve (37. dakikada), Abi Kim (40. dakikada) ve Milica Mijatovic (56. dakikada) kaydetti. Galatasaray ise maçta 43. dakikada Ina Kristoffersen ve 52. dakikada Oluwatosin Blessing Demehin’le iki gol buldu.

FENERBAHÇE LİGİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

ABB FOMGET’in mücadele ettiği diğer ekip Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak sezonu tamamladı. Sarı-lacivertliler, son haftaya girdiği FOMGET ile aynı puanda olmasına rağmen 2 puan geride kaldı ve Kadın Futbol Süper Ligi’ni 68 puanla ikinci sırada bitirdi.