Abb Fomget, Saraybosna’da 0-0 Berabere Kaldı

MAÇIN SONUCU

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nın birinci eleme turunun ilk karşılaşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Bosna Hersek’in SFK 2000 Saraybosna takımıyla 0-0 berabere kaldı. Bu maç, teknik direktör Hasan Vural yönetiminde ABB FOMGET’in UEFA Avrupa Kupası’ndaki ilk karşılaşması olma özelliğini taşıyor.

TAKIM KADROSU

ABB FOMGET, karşılaşmaya Mariasun, Maria Alves, Heidi Ruth, Gülbin Hız, Rafa Sudre, Blerta Smaili, Suliat Abideen, Ana Dias, Milica Mijatovic, Nayeli Rangel ve Armisa Kuc’tan oluşan kadrosuyla çıktı. Maç, Asim Ferhatovic Hase Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirildi ve başladığı gibi golsüz bir şekilde sona erdi.

İLERİDEKİ MAÇ

Bu maçın rövanşı, 18 Eylül Perşembe günü Ankara’daki Eryaman Stadı’nda gerçekleştirilecek. ABB FOMGET, bu mücadelede avantaj elde etmek için sahasında galibiyet peşinde olacak.