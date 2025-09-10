Haberler

Abb Fomget, SfK 2000 İle 0-0

ABB FOMGET, UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KAZANAMADI

ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 1’inci Eleme Turu’nda Bosna-Hersek ekibi SFK 2000 Sarajevo ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi, Saraybosna’daki Olimpijski Stadion Asim Ferhatovic Hase’de gerçekleşen maçta, yoğun bir mücadele sergilendi. Ancak iki takım da gol atmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

BİR SONRAKİ MAÇTA TUR İÇİN ÇABA GÖSTERECEKLER

Her iki ekip, 18 Eylül Perşembe günü Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda rövanş maçı oynayacak. ABB FOMGET, bu maçta turu geçmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’na yükselecek.

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

