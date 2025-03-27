ABB FOMGET’ten Çekmeköy’e Farklı Galibiyet

ABB FOMGET’İN ÇARPICI GALİBİYETİ

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde ABB FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa’yı 19-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup ederek şampiyonluk hedefinde önemli bir adım attı. Osmanlı Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekip için tam anlamıyla bir üstünlük anı oldu ve bu yarıyı 10-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyunu domine eden ABB FOMGET, 9 gol daha bularak sahadan 19-0’lık galibiyetle ayrıldı.

GOL PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Karşılaşmada ev sahibinin 8 golünü atan Karadağlı futbolcu Armisa Kuc, takımının galibiyetinde en büyük pay sahibi oldu. Diğer goller ise Sladjana Bulatovic (2), Oriane Altuve (2), Rafa Sudre, Olha Ovdiychuk, Milica Mijatovic, Sini Laaksonen, Abigail Kim, Başak İçinözbebek ve Gülbin Hız tarafından kaydedildi. Bu sezon toplamda 21 maçta mücadele eden Çekmeköy Bilgidoğa, 147 gol yiyerek savunmada zayıf bir performans sergiledi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi’ne de 13-0 yenilme şanssızlığı yaşadı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR

ABB FOMGET, bu kritik galibiyetle puanını 58’e yükseltti ve haftayı 2. sırada tamamladı. Son 4 haftaya girilirken lider konumda bulunan Fenerbahçe’nin de 58 puanı bulunuyor. Şampiyonluk mücadelesinin giderek daha da heyecanlı bir hal aldığı bu dönem, takımların performanslarının daha da önem kazandığı bir süreç olarak dikkat çekiyor.