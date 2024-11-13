“ABB Konser Harcamaları Soruşturma İzni”

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATILIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına müzekkere yazdı. Edinilen bilgilere göre, Başsavcılık, ABB’nin bu harcamalarıyla ilgili iddialar üzerine gerekli incelemeleri yapmak üzere İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere gönderdi. Teftiş Kurulu, inceleme sonucunda 4483 sayılı kanun çerçevesinde soruşturma izni verirse, başsavcılığın adli soruşturmaya başlayacağı öğrenildi.

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yavaş, “11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz” dedi.